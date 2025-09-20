E’ morta Aquilina Ventini. Il cordoglio dell’ex sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio

E’ morta Aquilina Ventini

Consigliera comunale di maggioranza nelle tre amministrazioni di Aldo Alessio del 1995, 1996 e 1997, precisamente dal maggio 1995 fino al maggio 2001.

Nel 1996 è’ stata componente della 2° Commissione Programmazione e Sviluppo del Territorio, della 3a Commissione Servizi Sociali, della 4a Commissione Bilancio e Finanze e componente della Commissione per l’adeguamento dello Statuto Comunale.

Nel mandato 1997 – 2001 ricoprì anche il ruolo di Presidente di ben due commissioni consiliari.

Donna semplice, comunista e madre esemplare.

Costantemente impegnata nel sociale a difesa delle classi sociali più deboli e indifese, sostenne sempre le candidature di Aldo Alessio a sindaco della Città.

Una perdita per la nostra comunità che ha bisogno di credere in se stessa e di riconoscersi nei propri valori.

La sinistra gioiese gli è riconoscente per il suo costante impegno politico, sempre coerente con le sue idee e i suoi comportamenti quotidiani.

Ai familiari affranti dal dolore tutta la nostra vicinanza e le nostre più vive condoglianze.

Ciao Aquilina, rimarrai sempre nei nostri cuori. Grazie.