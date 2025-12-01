Due nuovi ingressi nella Delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina

La Delegazione di Reggio Calabria dell’Accademia Italiana della Cucina ha ufficializzato l’ingresso di due nuovi Accademici: Carmen Borgese e Giovanni Barbaro, presentati nel corso della conviviale tenutasi presso il ristorante Dast di Reggio Calabria.
Nel corso dell’incontro, il Delegato Giuseppe Alvaro ha comunicato ai presenti il conferimento dell’onorificenza di Delegata Onoraria a Cettina Lupini, già alla guida della Delegazione per molti anni.
Il riconoscimento, previsto dall’ordinamento accademico, valorizza l’impegno e il contributo offerto nel tempo alla vita dell’Accademia e alla promozione della cultura gastronomica sul territorio.
Fondata nel 1953 da Orio Vergani, l’Accademia Italiana della Cucina ha tra le sue finalità la tutela e la valorizzazione delle tradizioni alimentari, lo studio della civiltà della tavola e la salvaguardia del patrimonio gastronomico nazionale.
La serata, coordinata dal Simposiarca Stefano Poeta, ha visto la partecipazione di numerosi Accademici.
La Delegazione di Reggio Calabria, attiva sin dal 1991, proseguirà nelle prossime settimane le attività programmate per la stagione conviviale in corso.