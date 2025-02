Drammatico incidente stradale in Calabria, in un terribile impatto tra due autovetture, una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita gravemente

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco sono impegnate su Via Scylletion in loc. Roccelletta nel comune di Borgia per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat Punto ed una Volkswagen Scirocco. Quest’ultima a seguito dell’impatto finiva fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

A bordo della Volkswagen due persone di cui una deceduta e l’altra, ferita in modo grave veniva estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con ambulanza. Ferito in modo lieve il conducente della Fiat Punto. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.