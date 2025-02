Dramma della gelosia in Calabria, scopre il tradimento della fidanzata, tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto

La triste scoperta che la sua fidanzata lo tradiva, frequentando un altro uomo a sua insaputa. E così ha reagito nel modo peggiore, tentando di togliersi la vita. Il fatto è accaduto nel centro storico di Fiumefreddo Bruzio nel Tirreno Cosentino, il ragazzo di origini argentine per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Per farla finita, l’uomo si è lanciato nel vuoto, da un’altezza considerevole, ma miracolosamente non è riuscito nel proprio intento autolesionistico. E’ sopravvissuto alla caduta, agevolato anche dall’impatto con un terreno reso soffice dall’erba, ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale a Cosenza dove è ora ricoverato sotto stretta osservazione da parte dei medici.