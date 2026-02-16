Dramma a Montalto Uffugo, un 57enne trovato morto all’interno della sua automobile

Un uomo di 57 anni è stato trovato morto nella sua automobile a Montalto Uffugo, nella zona del Villaggio. Il veicolo era fermo in un’area centrale del quartiere, dove nelle prime ore del giorno alcune persone hanno notato qualcosa di insolito e dato l’allarme.

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Subito dopo sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato gli accertamenti per capire cosa sia successo.

Il 57enne, nato a Cleto ma residente da tempo a Montalto, era conosciuto nella comunità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se tra quelle considerate dagli inquirenti vi sarebbe un gesto volontario.