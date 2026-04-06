Cade un aereo a Grisolia Lido. Sul posto i vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco per incidente aereo in località Grisolia Lido

Nella giornata odierna, un velivolo ultraleggero è precipitato sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, nei pressi del Lido Internascional.

Secondo le prime informazioni disponibili, non risultano persone estranee coinvolte nell’incidente. A bordo del velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, si trovavano due occupanti che sono rimasti illesi a seguito dell’impatto.

Il velivolo era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, attualmente impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata.

Sono altresì intervenuti la Capitaneria di Porto, i Carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.