Domenica 10 agosto trekking urbano a Cittanova

Accanto ai grandi eventi musicali ed enogastronomici, la XXIV Festa Nazionale dello Stocco prosegue con il suo programma di attività culturali aperte al territorio, con la direzione artistica di Francesco Sorgiovanni. Un cartellone ricco di opportunità che si snoda tra degustazioni, scoperta delle bellezze locali e impegno per la rigenerazione urbana. Domenica pomeriggio 10 agosto, a partire dalle ore 18,00, in questo quadro si rinnoverà l’appuntamento con il trekking urbano. Con il supporto della guida d’eccezione Giuseppe D’Amico, sarà possibile visitare alcuni degli angoli più belli e significativi del paese. Il punto di ritrovo è lo zampillo della Villa Comunale.