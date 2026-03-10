Diploma di Eccellenza alla Preside Russo

Abbiamo appreso con sgomento dell’incendio che lo scorso 8 marzo ha distrutto il Sunset Beach Club, realtà d’eccellenza del panorama ricettivo e turistico calabrese. Un’esperienza imprenditoriale davvero straordinaria, che ha contribuito a ridisegnare l’immagine della Tonnara di Palmi, il suo approccio al turismo estivo e destagionalizzato, dentro una cornice di bellezza e attrattività animata da […]