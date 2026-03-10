Diploma di Eccellenza alla Preside Russo

In concomitanza con le celebrazioni della festa internazionale della donna viene conferito dal Ministerul Educatiei della Romania, l’ennesimo prestigioso riconoscimento,Diploma di Eccellenza,alla Preside Mariarosaria Russo,dirigente scolastico dell’istituto Piria di Rosarno e Laureana di Borrello e attualmente reggente dell’istituto Superiore Einaudi Alvaro di Palmi con la seguente motivazione “Per il suo impegno per una scuola di qualità europea,che è divenuta campus internazionale di proposte e di idee”.Negli anni la scuola medmea ha ospitato centinaia di giovani provenienti da tutta Europa suscitando l’interesse del mondo scolastico europeo,a dimostrazione che, attraverso lo scambio diretto di esperienze,è possibile aprirsi alla dimensione internazionale dell’istruzione,abbattendo qualsiasi barriera alla effettiva integrazione dei giovani.