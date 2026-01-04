Diga del Metramo, svolta storica nella Legge di Bilancio. Elaborato da Nicola Marazzita, presentato dal deputato Tucci

Diga del Metramo, svolta storica nella Legge di Bilancio

Approvato l’ordine del giorno dell’On. Tucci che impegna il Governo: dall’irrigazione all’energia

verde, prende forma la visione di “Proge&o Ci&à della Piana”

Dopo decenn, la Diga del Metramo segna un passaggio decisivo verso

il pieno utilizzo e una nuova prospettiva di sviluppo per la Piana di Gioia Tauro. Con l’approvazione

di un ordine del giorno alla Legge di Bilancio, presentato dall’On. Riccardo Tucci (M5S), il Parlamento

ha formalmente impegnato il Governo ad adottare ogni iniziaAva necessaria per rendere

l’infrastruttura pienamente funzionale.

Per anni definita la “grande incompiuta”, la diga — un’opera imponente, alta 104 metri e con una

capacità di invaso di 26,5 milioni di metri cubi d’acqua, tra i territori di Galatro e San Pietro di Caridà

— era rimasta confinata a un utilizzo minimo, limitato alla sicurezza idrogeologica e a una parziale

irrigazione. Oggi si apre, invece, una fase nuova, concreta e carica di prospettive.

Il risultato è il fru5o di una lunga stagione di confronto, studio e pressione civile portata avanA

dall’Associazione “Proge5o Ci5à della Piana”, guidata dal presidente Armando Foci. Un percorso che

ha avuto un momento simbolico e politico centrale nella grande mobilitazione del 27 giugno 2021 a

Galatro, quando cittadini, amministratori locali e rappresentanti del mondo agricolo si sono ritrovati

sull’invaso per rivendicare il diri5o allo sviluppo di un intero territorio. Un’iniziaAva resa possibile

anche grazie al supporto della Banca di Credito CooperaAvo di Ci5anova e del Consorzio di Bonifica

Tirreno Reggino di Rosarno.

Quella mobilitazione — rafforzata, pochi mesi fa, dalla visita del Presidente Giuseppe Conte alla diga

e dal confronto diretto con i promotori dell’iniziativa — ha contribuito a portare la questione Metramo

al centro del dibattito politico nazionale. In questo quadro, Progetto Città della Piana esprime un

ringraziamento all’on. Riccardo Tucci per aver dato seguito, con un atto parlamentare concreto,

all’impegno assunto durante quella visita e ribadito nel successivo incontro con l’Associazione,

trasformando una promessa politica in un indirizzo istituzionale formale.

Alla base della proposta vi è il superamento della concezione tradizionale della diga. Come illustrato

nel dossier sulle energie rinnovabili, elaborato dal dirigente dell’Associazione Nicola Marazzita con

la collaborazione di Confindustria Reggio Calabria e presentato in audizione presso la Sesta

Commissione consiliare della Regione Calabria, il Metramo è concepito come un’infrastruttura a

utilizzo plurimo: non solo irrigazione, fondamentale per l’agricoltura, ma anche produzione

energetica, turismo sostenibile e valorizzazione delle aree interne. Un invaso capace di generare

economia verde attraverso attività come canottaggio, trekking e mountain bike.

Il salto di qualità arriva nel novembre 2024, durante il convegno sulle energie rinnovabili svoltosi a

Gioia Tauro, quando il dossier viene presentato ai sindaci del territorio, agli imprenditori e ai cittadini

della Piana. Un lavoro che individua nella diga del Metramo un nodo strategico per la transizione

energetica regionale.

La visione è chiara: integrare la diga nel progetto di una Hydrogen Valley a Gioia Tauro, valorizzando

la risorsa idrica e l’energia idroelettrica per sostenere la produzione di idrogeno verde. Un’ipotesi di

sviluppo strettamente connessa al porto e all’area retroportuale, che trasformerebbe il Metramo in

una vera e propria “batteria naturale” al servizio di uno snodo strategico della logistica e dello

sviluppo industriale nel Mediterraneo, in linea con le politiche europee di transizione ecologica.

Ora la sfida passa dalla norma ai fatti.

«L’approvazione dell’ordine del giorno rappresenta il punto di arrivo di un lavoro collettivo —

sottolineano da Progetto Città della Piana — ma soprattutto l’inizio di una nuova fase di vigilanza».

Dopo oltre trent’anni di immobilismo, la Piana è pronta: la visione è definita. Spetta ora allo Stato, in

tutte le sue articolazioni, garantire che agli impegni assunti in Parlamento seguano cantieri,

investimenti e risultati concreti.