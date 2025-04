Danneggiata l’automobile del presidente dell’Authority portuale Andrea Agostinelli

Un nuovo “avviso” al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Calabria, Andrea Agostinelli. Ignoti nei giorni scorsi hanno sfregiato la sua auto personale, parcheggiata nei pressi dell’abitazione in cui è domiciliato a San Ferdinando. Il fatto è stato scoperto venerdì scorso, quando Agostinelli stava per spostarsi alla volta di Crotone per la grande inaugurazione del porto vecchio, ma è stato denunciato nella giornata di ieri ai Carabinieri. I militari subito avviato le indagini per capire le dinamiche dell’episodio cercando magari di individuare qualche telecamera nella zona. Non sono note al momento le motivazioni dell’episodio: si seguono molte piste ma sul caso vige il massimo riserbo: le indagini sono condotte dalla polizia giudiziaria e dalla Procura di Palmi.

La UIL di Reggio Calabria esprime una ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Questo gesto rappresenta non solo un attacco diretto a un dirigente dello Stato, ma anche un tentativo di destabilizzare il tessuto sociale ed economico della portualità calabrese.

L’organizzazione sindacale ha sottolineato il ruolo fondamentale del Presidente Amm. Andrea Agostinelli, il cui impegno ha contribuito alla crescita del porto di Gioia Tauro e al mantenimento di circa 3000 lavoratori. In questo momento critico, la UIL chiede l’apertura urgente di un tavolo sulla sicurezza per garantire misure efficaci a tutela del settore portuale e dei suoi operatori.

Il Segretario Generale Giuseppe Rizzo