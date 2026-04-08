Da Siderno a Philadelphia: Francesco Congiusta, il giovane calabrese certificato dalla Wharton School

Francesco Congiusta è un giovane della provincia di Reggio Calabria, certificato dalla Wharton School dell’Università della Pennsylvania. A soli 20 anni, il Sidernese ha conseguito la certificazione in Viral Marketing and How to Craft Contagious Content. Congiusta ha un diploma tecnico in sistemi informativi aziendali, è autore di molti articoli pubblicati su Wikitechnology.it – un blog indipendente italiano, fondato nel marzo 2020, da Congiusta all’età di 14 anni, con l’obiettivo di creare un portale informativo attivo nel settore dell’informatica e della tecnologia. Il sito conta centinaia di migliaia di visite ogni anno senza possedere profili social ufficiali, inoltre ha una Newsletter gratuita seguita da migliaia di utenti, dimostrando che l’autorevolezza può prescindere dalle logiche dei like. Il talento giovanile nel maggio 2022 è stato vincitore del titolo “Ragazzo Green” – Premio “Agostino Tarsitano”, premiato dall’Università della Calabria – Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza. È autore di molti articoli nell’ambito della cultura cattolica pubblicati su informazionecattolica.it. Ha maturato esperienza come social media manager certificato, occupandosi della gestione di strategie digitali, campagne pubblicitarie e comunicazione online. Oltre al conseguimento delle abilitazioni come formatore e supervisore EIPASS, vanta corsi di specializzazione ottenuti presso la SDA Bocconi, la Luiss Business School e le Università Pontificie Santa Croce e CLAS – Lateranense. Nel gennaio 2026, il giovane cittadino è stato invitato per un’udienza speciale con il Santo Padre Leone XIV in Vaticano con i collaboratori dell’Anno Santo. Attualmente il ragazzo è impegnato nel settore lavorativo privato. I traguardi raggiunti dimostrano che partendo dal Sud Italia, con studio e determinazione, è possibile interfacciarsi con le realtà accademiche più prestigiose del pianeta.