“Cuori Consapevoli”: la musicoterapia emoziona il Polo Liceale Guerrisi-Gerace di Cittanova 

Un percorso tra musica, emozioni e consapevolezza culminato in un evento finale capace di toccare profondamente il pubblico e le istituzioni presenti.

Si è conclusa con grande partecipazione ed emozione una giornata davvero speciale presso il Polo Liceale “Guerrisi-Gerace” di Cittanova, dove si è svolto l’evento finale del progetto di musicoterapia “Cuori Consapevoli”. Un’iniziativa che ha coinvolto studenti, docenti e comunità in un percorso intenso di crescita personale, espressione emotiva e condivisione.

Il progetto, fortemente voluto dalla Presidente del Rotary club di Palmi, Leda Badolati, è stato ideato dalla socia Tiziana Costantino, svolto in collaborazione con Sofia Ciappina, anch’ella socia del club e psicologa e, soprattutto, diretto e magistralmente condotto dalla musicoterapeuta napoletana Carolina Carpentieri. Il tutto è stato possibile grazie anche alla partecipazione del Polo Liceale “Guerrisi-Gerace”, attraverso la direzione della dirigente scolastica Clelia Bruzzì.

Il percorso ha preso avvio mercoledì 4 marzo con la presentazione ufficiale e l’avvio delle attività. Nei giorni di venerdì 6 e sabato 7 marzo, durante le ore mattutine e pomeridiane, gli studenti sono stati impegnati in laboratori e percorsi tematici di musicoterapia, sperimentando attraverso la musica nuove modalità di ascolto, relazione e consapevolezza emotiva.

Il progetto è culminato sabato 7 marzo con un evento finale aperto al pubblico, durante il quale i ragazzi hanno presentato il frutto del lavoro svolto nei laboratori. L’esibizione ha rappresentato un momento di forte impatto emotivo, capace di trasmettere profondità, sensibilità e il valore del percorso intrapreso.

All’evento ha preso parte anche il Governatore del Distretto 2102 Dino De Marco, che ha voluto esprimere personalmente il proprio apprezzamento per l’iniziativa. Come ha sottolineato nel suo intervento, è rimasto profondamente colpito e toccato da ciò che l’esibizione dei ragazzi e l’intero progetto sono riusciti a comunicare, riconoscendone il valore educativo e umano.

“Cuori Consapevoli” si è rivelato un progetto significativo, capace di dimostrare quanto la musica possa diventare uno strumento potente di crescita, inclusione e consapevolezza. Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nei partecipanti e che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, professionisti e realtà associative del territorio.