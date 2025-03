Cultura della musica e della legalità con l’orchestra di fiati “Rechichi” di Oppido Mamertina

Sempre sulla scia dell’impegno non solo musicale e culturale, ma anche sociale, l’Orchestra di fiati “Giuseppe Rechichi” – Associazione “Valle delle saline” di Oppido Mamertina, nella scorsa settimana, ha vissuto intense giornate di attività che hanno visto coinvolti musicisti grandi e piccoli. Il primo appuntamento, giovedì 6, ha visto protagonista la Junior Band che si è esibita nel concerto “FaRe musica, FaRe formazione, FaRe legalità” in memoria del professore Giuseppe Rechichi – a cui l’orchestra è intitolata – vittima innocente di mafia, a 38 anni dalla sua morte, avvenuta a Polistena dove lui insegnava. Il concerto, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Madonna delle Grazie” di Tresilico di Oppido, ha visto esibirsi la Junior Band, composta da circa venticinque elementi tra bambini e ragazzi, e diretta dai Maestri Stefano Calderone e Giuseppe Daniele; invece, i piccolissimi alunni della Scuola stessa, guidati dai Maestri dell’Orchestra, hanno portato a termine il progetto “FaRe musica fin da bambino” con il quale hanno imparato a utilizzare alcuni strumenti, a ritmo di musica. Erano presenti al concerto anche le figlie del professore Rechichi, Annarita e Mariacarmela. Da venerdì 7 a domenica 8, invece, si è tenuta una Masterclass di tromba del Maestro di tromba di fama internazionale, Alessandro Silvestro, calabrese ed attualmente docente presso il Conservatorio di Torrefranca (VV): i piccoli musicisti ma anche i grandi, sia di Oppido che dei paesi limitrofi, hanno potuto seguire le lezioni e i consigli del Maestro Silvestro. Sabato 8, invece, protagonisti sono stati musicisti e Maestri dell’Orchestra di fiati che, presso il Santuario “Maria SS. Delle Grazie” di Tresilico, ha tenuto un concerto sempre in memoria del professore Rechichi; oltre alle figlie, erano presenti Giovanni Demasi, Presidente dell’Associazione “Valle delle saline”, Giuseppe Morizzi, sindaco di Oppido M. e le autorità militari. A dirigere l’Orchestra il Maestro Stefano Calderone. Il concerto è stato ulteriormente arricchito dalla presenza del Maestro Alessandro Silvestro che si è esibito da solista, insieme all’Orchestra e, a conclusione, insieme al gruppo dei trombettisti. A fine concerto, il presidente Demasi ha ringraziato tutti i musicisti e Annarita e Mariacarmela Rechichi, «perché da 15 anni ­– ha precisato il presidente – cioè da quando l’Orchestra è nata, supportano le attività della stessa e l’Orchestra è fiera di portare il nome di un uomo di cultura quale era il compianto professore». Il sindaco Morizzi, nel ricordare la figura dell’illustre cittadino oppidese assassinato per errore, ha sottolineato il valore dell’Orchestra perché, anche grazie ad essa c’è cultura, c’è legalità e c’è speranza per il territorio tutto. Le figlie del professore, nel ringraziare l’Orchestra e il numeroso pubblico, hanno ribadito il loro sostegno a qualsiasi tipo di attività fatta in nome del papà che parli di legalità e di cultura.