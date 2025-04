Crotone in fiore, sempre attivi, sempre più bello, sempre più vissuto e apprezzato e ormai spazio per la libera espressione degli artisti

Sempre attivi, sempre più bello, sempre più vissuto e apprezzato e ormai spazio per la libera espressione degli artisti. Il centro storico di Crotone grazie all’opera costante e instancabile dei membri dell’associazione Crotone in fiore è diventata ormai una casa della cultura a cielo aperto. Negli scorsi anni sono stati organizzati dei concorsi, inaugurati i muri DiVersi, ma non si fermano le iniziative per abbellire i vicoli della Crotone più antica e queste coinvolgono anche gli artisti crotonesi che contribuiscono con le proprie creazioni.

Vico Musetta è stato inaugurato nei mesi scorsi per avvalorare il lavoro portato avanti da alcune signore che vivono nei pressi del vicolo e che da tempo si prendono cura dei gatti che vivono liberi nel centro storico di Crotone. Adesso però vico Musetta si è ulteriormente impreziosito grazie all’opera realizzata e donata dall’artista Giuseppina Siniscalchi. Nei pressi dell’abitazione della signora Antonietta, che ha gentilmente concesso lo spazio, sono stati collocati due gattini realizzati con materiale di riciclo, vetrini di mare raccolti sulla riva. L’artista li ha voluti regalare all’associazione Crotone in fiore che ha pensato di sistemarli in vico Musetta non solo per arricchirlo ulteriormente, ma anche perché è sembrato il posto più naturale, probabilmente anche nella mente dell’artista mentre raccoglieva i vetrini e realizzava i due gattini ha preso forma vico Musetta.

L’associazione ha collocato anche una targhetta esplicativa inerente al materiale utilizzato e allo stesso tempo di ringraziamento all’artista e di donazione da parte dell’associazione Crotone in fiore alla città.

Molto soddisfatta la presidente dell’associazione Caterina Cotroneo che ha così commentato l’iniziativa: “Volontariato e donazioni sono un’accoppiata vincente, con poco si può fare tanto, basta un minimo contributo di tutti. Il carburante che spinge forte il motore della nostra associazione è l’amore per la città. Con tante idee, buona volontà e l’aiuto di residenti e artisti si possono arricchire e abbellire i vicoli del centro storico che da adesso non è solo ricco di storia, ma anche di piccole creazioni artistiche che lo rendono più vivo”.