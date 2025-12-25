Croce Rossa Taurianova, altri 15 volontari formati e specializzati al trasporto sanitario
Dic 25, 2025 - redazione
Altri 15 volontari formati e specializzati al trasporto sanitario si aggiungono alla già folta squadra dei soccorritori del Comitato di Taurianova.
Il corso appena conclusosi ha istruito anche con esercitazioni pratiche i volontari con le necessarie tecniche per operare con efficacia nell’assistenza al paziente durante il trasporto sanitario in collaborazione con il personale sanitario garantendo sicurezza per sé, per la persona soccorsa.
Un ringraziamento ai vari istruttori e docenti.
Un ringraziamento ai Comitati CRI di Vibo Valentia e Costa degli Dei per il supporto.