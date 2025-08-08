Cristina Malluzzo e Federica Morrone: due stelle della Smile Cosenza Pallanuoto dalla medaglia di bronzo alle Universiadi ai Mondiali Under 20

Due stelle della pallanuoto cosentina, Cristina Malluzzo e Federica Morrone, continuano a brillare nel panorama internazionale. Le atlete della Smile Cosenza Pallanuoto, reduci dal trionfo alle Universiadi di Rhine-Ruhr con la conquista della medaglia di bronzo, sono state ufficialmente convocate per rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di pallanuoto femminile, in programma dal 10 agosto a Salvador de Bahia, in Brasile.

Malluzzo e Morrone, entrambe studentesse dell’Università della Calabria, sono state protagoniste nella Nazionale Universitaria che ha battuto la Nuova Zelanda 10-5 nella finale per il terzo posto. Appena rientrate dalla Germania, le due atlete sono ripartite per il Brasile, pronte a vivere una nuova avventura in azzurro sotto la guida del tecnico federale Maurizio Mirarchi.

Grande soddisfazione è stata espressa da Francesco Manna, presidente della Aqa Smile Cosenza Pallanuoto e delegato Coni per la provincia di Cosenza:

“Complimenti alle nostre atlete per il traguardo raggiunto. Siamo orgogliosi e più che mai convinti che la strada tracciata dalla società Aqa sia quella giusta. Questi risultati rappresentano traguardi sognati ed ambiti e contribuiscono alla crescita dello sport”.

Malluzzo e Morrone incarnano perfettamente il modello di studentesse-atlete promosso dal programma Dual Career dell’Università della Calabria, che favorisce la conciliazione tra studio e attività agonistica di alto livello.

La convocazione ai Mondiali Under 20 è un riconoscimento del talento e della dedizione di queste giovani pallanuotiste, che porteranno con sè l’orgoglio di Cosenza e dell’intera Calabria. L’Italia punta su di loro per continuare a scrivere pagine importanti nella storia della pallanuoto femminile.