Crisi in Medio Oriente e catene di approvvigionamento globali: l’impatto economico secondo il Dr. Germano Ventura

L’escalation del conflitto in Iran e il progressivo coinvolgimento di gran parte del Medio Oriente stanno generando forti ripercussioni sul commercio internazionale. La chiusura dello Stretto di Hormuz, l’impennata del prezzo del petrolio, l’allungamento delle rotte marittime e l’estrema volatilità dei noli stanno mettendo sotto pressione l’intero sistema logistico mondiale. Ne parliamo con il Dr. Germano Ventura, manager internazionale nel settore della logistica e alla guida di:

I-Trade Log, società specializzata nei servizi logistici con uffici diretti in Italia, Egitto e prossimamente in Marocco, oltre a una rete di agenti in tutto il Medio Oriente.

Dottor Ventura, il conflitto in Iran sta rapidamente assumendo dimensioni regionali. Quali sono le principali conseguenze economiche per la logistica internazionale?

Quando una crisi geopolitica interessa un’area strategica come il Golfo Persico, gli effetti economici si propagano immediatamente su scala globale. Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei principali corridoi energetici del pianeta: una parte significativa del petrolio mondiale transita proprio da lì. Le limitazioni alla navigazione o la chiusura dello stretto provocano inevitabilmente tensioni sui mercati energetici, con un aumento immediato del prezzo del petrolio.

Questo ha un effetto diretto sui costi della logistica internazionale, perché il carburante è una delle principali voci di spesa per il trasporto marittimo, aereo e terrestre. L’incremento dei prezzi energetici si trasferisce rapidamente lungo tutta la catena del valore, aumentando i costi di trasporto delle merci e, di conseguenza, i prezzi finali per le imprese e i consumatori.

Quanto incide l’aumento dei costi energetici sul sistema dei trasporti?

Incide in maniera molto significativa. Il costo del carburante rappresenta una componente essenziale per le compagnie di navigazione. Quando il petrolio aumenta rapidamente, le compagnie introducono sovrapprezzi energetici e adeguamenti tariffari che si riflettono sui noli marittimi.

Ma il problema non è solo il prezzo del carburante. Le tensioni nell’area stanno costringendo molte compagnie a modificare le rotte, evitando zone considerate a rischio. Questo significa percorsi più lunghi, tempi di transito maggiori e un ulteriore aumento dei costi operativi.

Si parla molto di volatilità dei noli marittimi. Cosa sta accadendo nel mercato dei trasporti?

Il mercato dei noli sta vivendo una fase di forte instabilità. In condizioni normali, le tariffe dei trasporti marittimi seguono dinamiche relativamente prevedibili. Oggi invece i prezzi possono cambiare in modo significativo in tempi molto brevi.

Questa volatilità è generata da diversi fattori: il rischio geopolitico, la riorganizzazione delle rotte, i costi energetici e le assicurazioni marittime che aumentano in caso di navigazione in aree sensibili. Tutto questo rende estremamente complesso per le aziende pianificare i costi logistici nel medio periodo.

Quali sono le ripercussioni sull’economia reale e sulle imprese?

Le conseguenze sono molteplici. Le aziende che importano materie prime o componenti industriali stanno affrontando costi logistici più elevati e tempi di consegna meno prevedibili. Questo crea difficoltà nella pianificazione della produzione e nella gestione delle scorte.

In alcuni settori si rischiano rallentamenti produttivi o aumenti dei prezzi finali. Quando la logistica diventa più costosa e meno affidabile, tutta la filiera economica ne risente: dall’industria alla distribuzione fino al consumatore finale.

Inoltre, l’incertezza rende più prudente anche la programmazione degli investimenti da parte delle imprese, con possibili effetti sull’intero sistema economico.

In questo contesto, quanto conta la presenza internazionale di operatori logistici strutturati?

Conta moltissimo. In momenti di forte instabilità, avere una presenza diretta in diverse aree geografiche consente di reagire più rapidamente ai cambiamenti. I-Trade Log opera con uffici diretti in Italia e in Egitto e sta ampliando la propria presenza con una nuova apertura in Marocco. A questo si aggiunge una rete consolidata di agenti in tutto il Medio Oriente.

Questa struttura ci permette di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e di individuare soluzioni alternative quando alcune rotte diventano impraticabili o troppo rischiose. La flessibilità operativa è oggi uno degli elementi più importanti per garantire continuità ai flussi commerciali.

Qual è lo scenario che si prospetta per i prossimi mesi?

Lo scenario è caratterizzato da una forte incertezza. Se le tensioni nell’area dovessero proseguire, potremmo assistere a un periodo prolungato di costi logistici elevati e di grande volatilità nei trasporti internazionali.

Questo potrebbe accelerare alcune trasformazioni già in atto nel commercio globale: diversificazione delle rotte, ricerca di nuovi hub logistici e una maggiore attenzione alla resilienza delle catene di approvvigionamento.

In un mondo sempre più interconnesso, la stabilità delle rotte commerciali è un fattore determinante per la crescita economica. Quando questi equilibri vengono messi in discussione, l’intero sistema economico globale è chiamato a riorganizzarsi.