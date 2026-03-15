Cosenza, i vigili del fuoco in soccorso a padre e figlio caduti da un’altezza di 10 metri nel letto di un fiume

Questo pomeriggio, nel comune di Figline Vegliaturo, in località Timparella, lungo la strada comunale Via Vegliaturo,

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a seguito della caduta di due persone, padre e figlio, da un’altezza di circa 10 metri nel letto di un fiume adiacente alla carreggiata. I due, di nazionalità turca, rispettivamente classe 1984 e 2008 e residenti presso il centro SAI di Figline Vegliaturo, viaggiavano a bordo di un monopattino quando, per cause in corso di accertamento, ne hanno perso il controllo finendo giù da una scarpata.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto i feriti utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), operando in sicurezza in un’area particolarmente impervia. Dopo il recupero, i due sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Il figlio è stato trasportato tramite elisoccorso presso l’ospedale dell’ Annunziata di Cosenza.

Sul luogo dell’intervento presenti anche il Suem 118 e la Polizia per gli adempimenti di competenza.