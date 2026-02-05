Convenzione per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale tra Prefettura di Reggio Calabria e Diocesi Oppido-Palmi

È stata stipulata oggi una importante convenzione tra la Prefettura di Reggio Calabria, la Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi ed il Comune di Oppido Mamertina per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

«La firma di questa convenzione rappresenta un passaggio significativo per il nostro territorio e un segno concreto di collaborazione tra istituzioni civili ed ecclesiali. Come Chiesa diocesana accogliamo questa responsabilità nella consapevolezza che l’attenzione verso le persone più fragili, in particolare verso chi è costretto a lasciare la propria terra in cerca di protezione e dignità, è parte integrante della nostra testimonianza evangelica.

L’accoglienza non è solo una risposta a un bisogno immediato, ma un percorso che chiama tutti – istituzioni, comunità locali e cittadini – a costruire relazioni fondate sul rispetto, sull’inclusione e sulla legalità. Auspichiamo che questo progetto possa diventare un’esperienza positiva di integrazione e di umanità condivisa, capace di generare fiducia e coesione sociale», ha dichiarato mons. Giuseppe Alberti.

La Convenzione attua a livello locale l’Accordo quadro tra il Ministero dell’interno e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), sottoscritto l’11 giugno 2025, finalizzato a rafforzare la cooperazione istituzionale in materia di accoglienza ed inclusione dei migranti.

Conformemente all’art. 2 del già menzionato Accordo quadro, la convenzione odierna prevede che la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi (RC) metta a disposizione l’immobile sito in quel Comune, alla via Giuseppe Mazzini n. 27 (locali ex scuola), da destinare all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

L’apertura del Centro di accoglienza straordinaria (CAS) sarà preceduto da una procedura ad evidenza pubblica, a cura della Prefettura, per l’individuazione dell’Operatore economico che, in regime di locazione con la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, provvederà all’allestimento e alla gestione del centro.