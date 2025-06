Contship ERA fuori dai nostri porti: mai complici del genocidio in Palestina

La portacontainer Contship ERA della compagnia israeliana ZIM è stata recentemente bloccata dai portuali di Marsiglia e Genova per impedire il carico di tonnellate di componenti per mitragliatrici destinate all’esercito israeliano

La portacontainer Contship ERA della compagnia israeliana ZIM è stata recentemente bloccata dai portuali di Marsiglia e Genova per impedire il carico di tonnellate di componenti per mitragliatrici destinate all’esercito israeliano. Oggi, la piattaforma MarineTraffic.com segnala una tappa al porto di Scilla, un approdo turistico e peschereccio non certo idoneo all’attracco di una nave di tali dimensioni.

Se questa informazione dovesse risultare vera – e l’attendibilità della fonte al momento non lascia spazio a dubbi – si tratterebbe di una vera e propria fuga dalla giusta mobilitazione operaia e popolare schierata al fianco del popolo palestinese e contro il genocidio in corso.

Ma anche se la nave dovesse restare alla fonda, non possiamo accettare che la bellezza e la dignità del nostro territorio vengano oltraggiate dalla presenza di un’imbarcazione impegnata nel trasporto di armi per lo sterminio di un popolo. Per questo saremo in presidio dalle 12.30 al Porto di Scilla.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare, per la pace, per la giustizia sociale, contro ogni forma di guerra e di complicità in politiche di morte e di genocidio.