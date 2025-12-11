Controlli straordinari a Sellia Marina. Denunciato un giovane automobilista e chiusi due bar

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sellia Marina e Botricello. Durante il servizio un giovane di 22 anni, controllato mentre era alla guida di un veicolo, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Alla richiesta di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari per verificare l’eventuale alterazione psicofisica, il conducente ha opposto rifiuto. Tale comportamento ha comportato la denuncia e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ovvero il ritiro della patente e il sequestro del veicolo con contestuale segnalazione anche alla Prefettura.

Parallelamente, con il supporto del NAS di Catanzaro e dell’ASP di Catanzaro, i Carabinieri hanno effettuato verifiche negli esercizi commerciali della zona. In particolare in due Bar sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata segnalazione di inizio attività (SCIA) e la presenza di 5 kg di alimenti non conformi, immediatamente sequestrati. A seguito delle irregolarità accertate, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro e disposta la chiusura delle attività.

Nell’ambito dell’intero servizio, i Carabinieri hanno controllato decine di veicoli e circa cinquanta persone in transito lungo la SS 106, rafforzando la presenza sul territorio a garanzia degli utenti della strada e della sicurezza.

L’attività rientra nell’ambito dei controlli intensificati disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, i quali saranno ulteriormente rafforzati con l’avvicinarsi delle festività natalizie.