Controlli congiunti della Polizia Locale e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso Bar con Sala Slot, sequestro amministrativo

Continuano i controlli della Polizia Locale di Vibo Valentia nel territorio comunale presso varie

attività commerciali al fine di verificarne la loro regolarità amministrativa.

In particolare personale della Polizia Locale congiuntamente a personale dell’Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli ha svolto varie ispezioni commerciale presso un bar e Sale Slot ubicate in Città. Il

personale operante scopriva che il gestore di un Bar aveva installato alcuni apparecchi di

intrattenimento (slot machine) non regolari poiché violazione della normativa T.U.L.P.S.

Per tale motivo si è provveduto al sequestro amministrativo dei due apparecchi risultati abusivi

elevando sanzioni amministrative per un ammontare pari a d euro 20.000,00 (ventimila/00).

Ciò rappresenta un ulteriore risultato dell’attività di controllo del territorio finalizzato alla

prevenzione e alla repressione del gioco illegale e alla diffusione di comportamenti patologici posto

in essere dagli agenti della Polizia Locale