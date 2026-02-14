Conto alla rovescia per le firme per l’ospedale. Domenica 15 febbraio piazza della Repubblica ore 9,30 fino alle 13,00

CONTO ALLA ROVESCIA

Domani in Piazza della Repubblica – Polistena

Dalle 9:30 alle 13:00 il Comitato sarà in piazza.

Alle 11:00 circa conferenza stampa insieme ai comitati, alle associazioni, al Sindaco Conia fresco di nomina da parte della Vitta METROPOLITANA,per la sanità nella piana di Gioia Tauro e al Sindaco di Polistena Tripodi,Comunicheremo il numero delle firme raccolte e il loro vero significato:

il Comitato rappresenta un intera piana,non una singola persona, rappresenta oltre 2.000 cittadini che chiedono diritti, dignità e la possibilità di curarsi nella propria terra.

La partecipazione di ciascuno è importante.

Vi aspettiamo in Piazza della Repubblica.