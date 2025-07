Continuano i controlli interforze sui luoghi della movida catanzarese

Esulta la Calabria con una doppietta da 28mila euro in provincia di Cosenza nel concorso del 10eLotto di sabato 26 luglio: come riporta Agipronews, centrati 20mila euro a Paola, grazie a un “9” Oro in un punto vendita di Via della Civiltà. A questi si aggiungono 8mila euro a Spezzano Albanese, presso un esercizio di […]