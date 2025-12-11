Continua con successo l’iniziativa “Scuola Aperta” dell’Istituto Scolastico “G. Renda” di Polistena

In una storica giornata per l’Italia,10 Dicembre, nella quale la cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, riconoscimento che premia la grande qualità del cibo e della cultura del nostro Paese, l’Istituto Alberghiero Renda di Polistena continua con grande partecipazione l’esperienza dell’Open Day.

La Dirigente scolastica Emanuela Cannistrà assieme agli studenti e al personale scolastico, oggi, ha accolto decine di studenti degli Istituti scolastici di Gioia Tauro, i quali hanno potuto assistere ed assaggiare i piatti preparati dai ragazzi del Renda fatti con cibi naturali e grazie alla fantasia dei giovani studenti.

La Dottoressa Cannistrà ha colto l’occasione per illustrare ai futuri studenti delle Scuole Superiori la grande offerta e l’opportunità che offre l’Istituto alberghiero e tutte le scuole del settore, che rappresentano una grande eccellenza e che contribuiscono al successo della cucina e dell’accoglienza Italiana nel mondo.