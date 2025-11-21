Consiglio regionale, variazione dello Statuto, gli assessori passano da 7 a 9 e c’è la reintroduzione dei sottosegretari

È stata una lunga notte istituzionale quella che ha accompagnato il voto sulla riforma dello Statuto regionale, conclusa all’1:07 dopo ore di interventi e tensioni crescenti. La maggioranza di centrodestra ha approvato l’ampliamento della Giunta regionale, da sette a nove assessori, e la reintroduzione dei sottosegretari, oltre alla nuova disciplina del referendum statutario, facendo pesare in modo evidente la compattezza dei numeri su un’opposizione che ha contestato sia il merito sia il metodo. E non è finita: come previsto dalle norme, la riforma dovrà tornare in Aula per un secondo e decisivo passaggio, che si annuncia già come una nuova prova politica per la coalizione di governo.