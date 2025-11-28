CONSIGLIO COMUNALE APERTOSULLA SANITA’ E L’OSPEDALE DI POLISTENA

CONSIGLIO COMUNALE APERTO
SULLA SANITA’ E L’OSPEDALE DI POLISTENA
Venerdì 5 dicembre alle ore 18.00
La notizia di voler accorpare l’ospedale di Polistena all’azienda sanitaria del #GOM, ci preoccupa particolarmente.
Si tratterebbe di mettere la parola fine all’ASP che manterrebbe solo il controllo su #ambulatori e funzioni distrettuali, presidi e case di #comunità.
L’#ospedale di #Polistena, già così come è, da tempo non riesce a superare la cronica carenza di anestesisti, ma anche di personale medico, paramedico, tecnici, infermieri, oss in ogni reparto.
La centralizzazione dei poteri decisionali accentuerebbe il distacco e renderebbe più complessa la soluzione dei problemi esistenti. Siamo contrari a tale riorganizzazione predicata in nome di un accentramento che accresce le distanze, tra centro e periferie con un indebolimento drastico del diritto alla #salute per tutti.
Per tali ragioni occorre aprire una nuova fase di discussione e mobilitazione consapevoli che la #sanità pubblica della #Piana non possa dipendere da scelte riorganizzative imposte, che lentamente muovono verso lo smantellamento dei presidi ospedalieri esistenti senza certezze per i cittadini.