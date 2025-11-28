CONSIGLIO COMUNALE APERTOSULLA SANITA’ E L’OSPEDALE DI POLISTENA

Il gesto sconsiderato e violento che oggi ha colpito il nostro Comune non è soltanto l’atto isolato di un individuo in evidente stato di squilibrio: è un attacco diretto al cuore della nostra comunità. Un’azione che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che ha gettato Gioia Tauro in un clima di sgomento e inquietudine. Dinanzi […]