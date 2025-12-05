Consiglio comunale aperto a Gioia Tauro: Intervento del Sindaco Avv. Simona Scarcella

Si è svolto oggi a Gioia Tauro un partecipato Consiglio comunale aperto, convocato per affrontare il delicato tema del clima di tensione e dei recenti episodi che hanno coinvolto il Comune. Alla seduta hanno preso parte numerosi Sindaci della Piana, esprimendo presenza, vicinanza e solidarietà istituzionale.

Hanno partecipato i Sindaci di Cittanova, Cinquefrondi, Cosoleto, Oppido Mamertina, Varapodio, Sinopoli, Giffone, oltre a numerosi amministratori del territorio.

Hanno fatto pervenire messaggi di vicinanza, essendo impossibilitati a intervenire, i Sindaci di Polistena, San Giorgio Morgeto ,Molochio.

Durante i lavori è stata manifestata una forte preoccupazione per il crescente clima di odio sociale, alimentato in particolare attraverso i social network. I Sindaci presenti hanno evidenziato come gli attacchi, sempre più frequenti e spesso caratterizzati da toni offensivi e aggressivi, abbiano superato i limiti del diritto di critica politica, trasformandosi in un fenomeno pericoloso che colpisce amministratori e istituzioni locali.

I Sindaci hanno condiviso la proposta di redigere un documento unitario da inviare al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Reggio Calabria, con la richiesta di convocare un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato al tema, per affrontare questa deriva che rischia di minare la serenità e la sicurezza delle comunità amministrate.

Il Sindaco Avv. Simona Scarcella ha inoltre informato il Consiglio di essersi già confrontata con il Prefetto di Reggio Calabria, il quale ha ritenuto non necessaria nell’immediatezza la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, manifestando comunque piena disponibilità a monitorare costantemente le situazioni di rischio presenti sul territorio.

Tutte le comunità e le Amministrazioni presenti hanno espresso piena e assoluta solidarietà al Comune di Gioia Tauro per il grave episodio verificatosi nei giorni scorsi, che avrebbe potuto generare situazioni di serio pericolo per i dipendenti comunali.

Nel corso della seduta, il Sindaco Scarcella ha consegnato un certificato di Encomio ai dipendenti comunali Giuseppe Gaglianò, Giuseppe Barilaro e Giuseppe Bombardiere, che con grande senso del dovere e senza curarsi del pericolo sono intervenuti prontamente riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere in salvo i colleghi presenti negli uffici.

Hanno partecipato ai lavori anche i rappresentanti della minoranza, con interventi del consigliere Schiavone e del consigliere Santo Bagalà, che hanno condiviso la necessità di rivolgersi alla Prefettura per la convocazione di un Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.

Il Sindaco ha infine rivolto sentiti ringraziamenti alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento che ha permesso di individuare rapidamente i responsabili ed evitare ulteriori situazioni di rischio per i cittadini e per la comunità.