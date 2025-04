Consiglieri Comunali di Centrodestra: “Non prendiamo lezioni da chi mangia le briciole che cadono dal tavolo di Falcomatà”

“La reazione spropositata, scomposta e priva di contenuti politici da parte dei gruppi di maggioranza, diretta contro il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia Massimo Ripepi, è la prova più evidente che la nostra attività di denuncia e controllo sta colpendo nel segno.” – a dichiararlo i Consiglieri di Centrodestra Comunali di Reggio Calabria.

“In particolare, la vicenda della messa in sicurezza degli immobili comunali, affrontata con serietà e determinazione nell’odierna seduta della Commissione, ha evidentemente toccato nervi scoperti. I responsabili del disastro amministrativo che potrebbe paralizzare Reggio Calabria, anziché rispondere nel merito delle questioni sollevate, scelgono di attaccare sul piano personale chi osa sollevare il velo dell’opacità e del pressappochismo che regna a Palazzo San Giorgio.” – hanno puntualizzato i Consiglieri – “Assistiamo così all’ennesimo tentativo di ‘tirare la palla fuori dal campo‘, orchestrato da una regia ben nota: quella del Sindaco Falcomatà e del suo ufficio stampa che continua a confondere informazione con propaganda e verità con mistificazione. La narrazione falsa, costruita ad arte per deviare l’attenzione dai problemi reali della città, è ormai diventata l’autografo di questa Amministrazione. Falcomatà è diventato egli stesso una “fake”, un Sindaco che ha trasformato la politica in un esercizio di immagine, sempre lontano dai bisogni concreti dei cittadini.”

“Non prendiamo lezioni da chi ha scelto il silenzio e l’omertà di fronte a vicende gravissime che hanno coinvolto esponenti di primo piano dell’attuale maggioranza. Nessuna parola, nessuna presa di distanza, nessuna assunzione di responsabilità. E oggi, chi non ha speso una sillaba per difendere la città in quei momenti si erge a censore morale?” – hanno puntualizzato i Consiglieri d’opposizione – “L’attacco personale rivolto al nostro collega Massimo Ripepi è vile, infondato e totalmente scollegato da qualunque dibattito politico serio. Si tratta dell’ulteriore tentativo maldestro di delegittimare Ripepi, il quale, in una stagione politica segnata dalla sublimazione dell’interesse personale e dell’arrivismo, ha il “difetto” di occuparsi dei problemi del prossimo.”