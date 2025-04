Consegna lavori ospedale di comunità di Cittanova

«Un altro passo in avanti fondamentale nel percorso di rilancio dei servizi sanitari sul territorio». Nel pomeriggio di oggi, alla presenza di delegazioni istituzionali e tecniche, è stata formalizzata la consegna dei lavori da parte dell’ASP di Reggio Calabria alla ditta Apulia Srl per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Cittanova.

Una notizia positiva, attesa dai cittadini, che arriva a pochissimi giorni dall’approvazione del progetto esecutivo per il nosocomio di viale Merano.

La chiusura del cantiere è prevista per il prossimo mese di dicembre: gli interventi, al piano terra e al secondo piano della struttura, saranno finanziati con risorse pari a circa 2milioni e 300mila euro provenienti dal PNRR.

All’appuntamento odierno, presso la struttura ospedaliera cittanovese, hanno preso parte il Rup ingegner Gioberti e i collaboratori geometra Callipo e architetto Ferraro; i rappresentanti della Co Progetti, a cui è affidata la direzione dei lavori; i rappresentanti della ditta appaltatrice Apulia Srl.

Presente anche una delegazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico e composta dall’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni e dall’Assessore alle Politiche Sociali avv. Rita Morano.

«Abbiamo seguito con attenzione e costanza l’evolversi di questo percorso burocratico – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – e oggi raccogliamo un risultato fondamentale per il nostro paese e, ancor di più, per il diritto alla salute dei cittadini della Piana. Abbiamo lavorato con costanza, in sinergia con l’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, per dare un contributo concreto e tangibile alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità a Cittanova. La nostra azione di stimolo garbato ma costante, unita alla interlocuzione schietta con le Istituzioni competenti, hanno consentito di mantenere alta l’attenzione sul nosocomio di viale Merano, oggi ancora una volta confermato come strategico nello scacchiere della sanità territoriale. Rivolgo un ringraziamento sincero al Governatore dott. Roberto Occhiuto e alla Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria dott.ssa Lucia Di Furia per il lavoro svolto in questa direzione virtuosa per il territorio. Noi, dal nostro canto, continueremo a seguire con attenzione il percorso di realizzazione dell’opera, proseguendo nell’azione di stimolo affinché l’Ospedale di Comunità diventi al più presto servizio operativo e concreto per i cittadini della provincia reggina».