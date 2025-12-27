Nei giorni scorsi, a cura del Comandante Provinciale Carabinieri di Cosenza, Colonnello Andrea Mommo, nonché dei Comandanti delle Compagnie dipendenti, è avvenuta, predisposta dall’ONAOMAC, la tradizionale consegna dei doni ai famigliari e agli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri della provincia prematuramente deceduti.

Le famiglie interessate dalla donazione sono state 16, in ossequio ai valori di vicinanza e sostegno che l’Arma dei Carabinieri garantisce anche nei momenti successivi al decesso dei suoi effettivi.

Un gesto simbolico, ma carico di affetto e solidarietà, che ha suscitato emozione e commozione in chi lo ha ricevuto.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro assistenziale che l’Arma garantisce, in particolare agli orfani, attraverso l’ONAOMAC (Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri), organismo all’uopo fondato nel 1948, che si occupa di sostenere circa 1.000 orfani garantendo loro, tra le altre iniziative, l’erogazione di un sostegno semestrale fino al compimento degli studi.

L’Opera, che non riceve contributi di sorta da parte dello Stato, si avvale, prevalentemente, di disponibilità finanziarie provenienti da contributi mensili volontariamente garantiti dai militari dell’Arma, da libere elargizioni effettuate dai cittadini, oltre che dalla maturazione di interessi sui titoli di Stato e dai canoni di locazione degli immobili, ricevuti in donazione, eredità o legato.