Confronto referendario a Cinquefrondi

Le ragioni del NO e le ragioni del SÌ.

Martedì 10 marzo 2026 ore 18:00 – Sala Mediateca del Comune di Cinquefrondi







AMPA venticinqueaprile prosegue la campagna referendaria per il NO, in sinergia con i Comitati per il NO costituiti a Reggio Calabria, nella consapevolezza che il voto del 22/23 marzo 2026 è di fondamentale importanza sia per impedire che la nostra Costituzione venga ulteriormente stravolta da iniziative di “deforma”, che negli ultimi venticinque anni sono state proposte dai governi che si sono succeduti, sia per evitare che il Governo Meloni prosegua nel progetto di scardinare i principi fondamentali della nostra democrazia costituzionale.

AMPA venticinqueaprile, aderente al COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, richiama il monito di Piero Calamandrei rivolto ai governi:” Siano vuoti i banchi del governo quando si discute di riforma della Costituzione”, nella consapevolezza che le riforme della Carta Costituzionale dovrebbero essere discusse e progettate soltanto in Parlamento, così come è accaduto per oltre 50 anni.

Martedì 10 marzo 2026 si svolgerà a Cinquefrondi, presso la Sala Mediateca del Comune, un confronto pubblico tra rappresentanti del Comitato del NO e rappresentanti del Comitato del SÌ, con la partecipazione di Sandro Vitale, Presidente di AMPA venticinqueaprile e di Pasquale Simari, Vicepresidente del “Comitato cittadini per il SÌ”.

Il confronto, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, sarà moderato da Aldo Polisena, Presidente dell’associazione ALIOSCIA.