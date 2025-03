Confermato l’Avv. Maximiliano Granata Presidente del Consorzio Valle Crati

Ringrazio i Sindaci del comuni aventi diritto al voto, per il loro voto e la mia elezione a Presidente in seno al Consorzio valle Crati, come da delibera dell’assemblea consortile nr.2 del 15/03/2025 pubblicata in data 17/03/2025 .Sono già da oggi a lavoro per risolvere le problematiche legate alla depurazione e al settore ambientale. Non si fermerà la battaglia contro l’inquinamento sottolineando l’importanza di un catasto degli scarichi per monitorare e gestire le acque inquinate.

Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati all’inquinamento, specialmente in aree dove le infrastrutture fognarie sono carenti.

Abbiamo già avviato diverse iniziative per migliorare la situazione ambientale nella nostra regione, cercando di coinvolgere anche le istituzioni locali.

Continuerò a lavorare per promuovere politiche più sostenibili e per garantire un ambiente più sano per le future generazioni per il bene e il progresso delle comunità.. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.