Confartigianato Reggio Calabria, Evento referendum sulla giustizia “Le Ragioni del sì e del no”

Venerdi 2O febbraio, a Reggio Calabria alle ore 17 presso la sala Monteleone del Consiglio Regionale , si terrà il convegno “ Le ragioni del si e del no “ . L’incontro, moderato dal dott. Piero Gaeta capo servizio della Gazzetta del Sud , prevede le relazioni del capo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria , dott. Giuseppe Borreli e dell’ avv,. Cesare Placanica Presidente osservatorio “ giusto processo “ Unione Camere Penali Italiane. L’iniziativa è organizzata da Anap Confartigianato e si prefigge lo scopo di approfondire tecnicamente la riforma Costituzionale che verrà , nel mese di marzo , sottoposta al giudizio dei cittadini , i quali saranno chiamati a confermare o rigettare l’attività legislativa decisa da Camera e Senato. La conferenza rappresenta una occasione di riflessione e di approfondimento per arrivare ad un voto consapevole , non condizionato da pregiudizi e da scelte ideologiche. Una scelta , quindi, che dovrà essere fatta sul merito del quesito referendario che ci verrà sottoposto , non trasformando la consultazione elettorale in un scontro tra Guelfi e Ghibellini che lacererebbe il tessuto sociale del paese e lascerebbe solo macerie a prescindere dal risultato , anche perché dal 24 marzo nelle aule si continueranno a celebrare i processi che dovranno essere svolti in un clima di serenità e garanzie per i cittadini.