Concessione gli arresti domiciliari ai due gioiesi fermati con due chili di cocaina

uella scadenza mensile si era trasformata in un vero e proprio incubo per un piccoloimprenditore locale, finito fin dal nel 2019 nella morsa dell’usura e dell’estorsione. II25 marzo 2026, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, coadiuvati dai militari dellaStazione di Maida (CZ) e dallo Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Calabria”di Vibo Valentia, hanno eseguito una misura […]