Comunali Palmi, il Movimento Faro al fianco di Giovanni Calabria

Siamo entusiasti ed orgogliosi di sostenere la candidatura di Giovanni Calabria a Sindaco della Città di Palmi.

La decisione di scendere in campo rappresenta un segnale importante per il futuro della nostra Comunità.

I valori che hanno caratterizzato la Sua vita all’interno delle Istituzioni e da Lui richiamati nella nota stampa diffusa per annunciare la Sua candidatura a Sindaco, quali ascolto, responsabilità, equilibrio e approccio costruttivo, hanno da sempre identificato anche la nostra azione politica.

Indi, la condivisione di questi principi unisce le nostre strade su un unico binario politico.

Un impegno comune che avrà al centro trasparenza, rispetto delle Istituzioni e dei Cittadini, senso del dovere e impegno per la Città.

Un progetto nuovo e ambizioso che nasce direttamente dalla Comunità e che valorizza la partecipazione, l’ascolto e il contributo di tutti, senza protagonismi.

Crediamo che Palmi abbia bisogno di una idea di futuro che unisca e che guardi avanti con concretezza, mettendo al centro la sicurezza del territorio, servizi più efficienti, attenzione alle famiglie, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e nuove opportunità per i giovani.

Per questo il Movimento Faro sarà parte attiva di questo percorso civico, contribuendo con idee, impegno e spirito di collaborazione.

Oggi si apre un cammino che appartiene alla Città, che mette al centro i Palmesi e il Loro futuro.

Noi siamo pronti.

Il Movimento Faro