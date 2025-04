Come scegliere l’olio motore giusto per la tua auto nel clima caldo della Calabria: consigli degli esperti

Il clima caldo della Calabria pone sfide specifiche nella scelta dell’olio motore. La scelta dell’olio giusto non solo prolunga la durata del motore, ma mantiene anche le prestazioni della tua auto. Abbiamo raccolto i consigli degli esperti per aiutarti a prendere una decisione informata.

Perché il clima è importante?

Le alte temperature accelerano notevolmente l’invecchiamento dell’olio motore. Il calore fa diluire l’olio e perdere le sue proprietà protettive, causando potenzialmente un’usura prematura del motore. Pertanto, in regioni calde come la Calabria, è essenziale scegliere un olio con proprietà adeguate.

Scegliere l’olio in base alla viscosità

Per i climi caldi, sono ideali gli oli motore con una viscosità più elevata alle alte temperature. Tra le scelte più adatte figurano gli oli classificati 5W-40, 10W-40 o anche 10W-50. Un secondo numero più alto indica una migliore resistenza al calore. Ad esempio, l’olio motore 500l presenta caratteristiche tipiche dei climi caldi grazie alla sua viscosità e stabilità termica.

Consigli di esperti

Gli esperti AUTODOC osservano: È possibile modificare le qualità di un olio con degli additivi per olio motore. La differenza di viscosità dell’olio motore può servire se si effettua un viaggio in un ambiente climatico molto diverso, ad esempio in montagna d’inverno, oppure se si raggiunge un paese nordico in auto, o viceversa se si viaggia verso il caldo con un carico particolarmente elevato. In tutti gli altri casi, è meglio utilizzare un lubrificante mediamente adatto alle condizioni operative dell’auto”.

Pertanto, in Calabria, dove le temperature estive superano regolarmente i +30 °C, la viscosità stabile diventa il criterio principale per la scelta dell’olio.

Statistiche utili

Secondo una ricerca dell’Istituto di Tecnologia Automobilistica, l’uso di olio con viscosità inadeguata può aumentare il rischio di usura prematura del motore fino al 35%. Ciò sottolinea l’importanza di scegliere il lubrificante giusto.

Opinioni degli esperti

“Per il Sud Italia consiglio oli con indici di viscosità elevati per garantire una protezione costante del motore. Se la vostra auto è soggetta a un uso intensivo, la scelta ottimale è rappresentata dagli oli 10W-50”, consiglia Luca Martinelli, ingegnere automobilistico.

Raccomandazioni finali

Scegliete oli ad alta viscosità (10W-40, 10W-50).

Controllate regolarmente il livello dell’olio e le condizioni del motore, soprattutto in estate.

Evitare intervalli prolungati tra i cambi d’olio nei climi caldi.

Seguire queste raccomandazioni contribuirà a preservare le prestazioni del motore del vostro veicolo anche nel caldo torrido della Calabria. Inoltre, consultare il manuale dell’auto e attenersi rigorosamente alle raccomandazioni del produttore migliorerà ulteriormente l’affidabilità e la durata del motore in condizioni climatiche difficili. È inoltre utile ispezionare periodicamente il sistema di raffreddamento dell’auto, compresi il radiatore, il liquido di raffreddamento e il termostato, poiché un raffreddamento efficiente influisce in modo significativo sulle prestazioni dell’olio motore. Infine, considerate sempre la possibilità di ricorrere a diagnosi e manutenzioni professionali per identificare e risolvere tempestivamente potenziali problemi prima che si aggravino, garantendo l’affidabilità continua del veicolo anche in condizioni di caldo estremo.