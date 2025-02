È il big match del campionato di I categoria. La città di Taurianova non va mortificata.

Circolano strane voci, su una possibile ipotesi che l’incontro di calcio tra la Taurianovese e il Polistena si gioca a porte chiuse per motivi di sicurezza.

Intanto bisogna far presente che la partita di andata si è disputata regolarmente in casa del Polistena senza grandi problemi tra le due tifoserie. Sulla questione dell’agibilità del campo, è l’ennesima bufala. Al Prefetto di Reggio Calabria rammentiamo che nella nostra provincia la stragrande maggioranza delle strutture sportive non sono a norma; al Prefetto ricordiamo che nelle stesse condizioni di mancanza di agibilità si trovano gran parte degli edifici pubblici. Non si comprende, l’ipotesi di una così dura punizione nei confronti della città di Taurianova e dei suoi cittadini e tifosi.

Per la società della Taurianovese è una grande occasione per fare cassa e limitare le spese economiche, e quindi sostenere la squadra di calcio. Al Prefetto ed al Questore raccomandiamo a fare di tutto affinché trovano una soluzione positiva per far svolgere una bella pagina di calcio nella nostra città.