Cittanova, “Ottenuti due finanziamenti per il rafforzamento del servizio di raccolta differenziata”

Il Comune di Cittanova ha ottenuto due importanti finanziamenti per il rafforzamento complessivo del servizio di raccolta differenziata e l’implementazione del percorso di sensibilizzazione della Comunità.

Il primo finanziamento riguarda il Bando Raee grazie al quale sarà possibile procedere all’acquisto di un mezzo cassonato con pedana sollevatrice indispensabile per il prelievo e il trasporto degli elettrodomestici sull’ intero territorio comunale. Un intervento che fa il paio con la campagna di comunicazione e sensibilizzazione dedicata alle scuole che prenderà il via nelle prossime settimane.

Il secondo finanziamento riguarda, invece, la comunicazione rivolta a cittadini, Istituti Scolastici, commercianti e amministratori locali sulle corrette modalità di gestione della raccolta differenziata. L’Ente risulta tra i dieci Comuni finanziati in tutto il Sud Italia.

Soddisfazione per i preziosi risultati ottenuti è stata pressa dal Sindaco avv. Domenico Antico che, rinnovando l’impegno dell’Amministrazione per la crescita costante di un servizio essenziale per la Comunità, e sottolineando l’importante azione di stimolo e coordinamento dell’Assessore Daniele Sirianni, ha rinnovato il ringraziamento alla Responsabile del Settore Ambiente dott.ssa Caterina Liberatore che ha curato l’iter progettuale e burocratico dei due avvisi giunti a finanziamento.