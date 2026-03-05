Cittanova, istituito ufficialmente “Il Polo Bibliotecario Cittanovese”

Il Polo Bibliotecario Cittanovese è stato ufficialmente istituito con il voto del Consiglio comunale di mercoledì 4 marzo che ha approvato all’unanimità il progetto culturale e il relativo statuto della rete locale composta dalla Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo”, dalla Biblioteca Parrocchiale dell’Arcipretura di San Girolamo “Monsignor Francesco Valenti e dalla Biblioteca scolastica del Polo Liceale “Guerrisi – Gerace” “Francesco Vinci”.

Un passaggio strategico per la programmazione di politiche socioculturali, formative e inclusive davvero condivise e partecipate, che apre nuovi scenari per la promozione del libro e della lettura anche oltre i confini cittanovesi.

Il Polo Bibliotecario Cittanovese, secondo le finalità individuate dallo statuto, promuoverà l’accesso alla conoscenza, la valorizzazione del patrimonio culturale e la cooperazione tra Enti, interpretando in modo concreto la volontà comunale di promuovere una rete bibliotecaria diffusa, inclusiva e tecnologicamente avanzata. Il Polo rappresenta un sistema integrato che valorizza il patrimonio documentale delle Biblioteche. Tra gli obiettivi prefissati, anche il potenziamento del prestito interbibliotecario, la formazione e l’aggiornamento professionale, la promozione della lettura e del dialogo culturale, lo sviluppo di servizi innovativi per migliorare la fruibilità dei servizi e l’accessibilità nel suo complesso.

L’iter per l’istituzione del Polo, seguito passo dopo passo dal Responsabile del Settore Socioculturale del Comune di Cittanova dott. Angelo Gallo e dal Responsabile del Servizio Attività di Promozione e Tutela Culturale dott. Antonino Raso, ha radici profonde e fortemente ancorate ad un progetto di rilancio del sistema socioculturale ed educativo locale che contempla anche nuovi metodi di promozione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale pubblico. Tra i passaggi più significativi, l’istituzione del Patto Locale per la Lettura, l’adesione alla Carta di Milano per le Biblioteche, il sostegno concreto alla nascita della Biblioteca Parrocchiale “Monsignor Valenti”, l’implementazione del progetto “Una Città da Leggere”, cofinanziato dalla Regione Calabria, e la creazione di un catalogo unico cittadino dei libri consultabili.

Il progetto ha potuto vedere la luce grazie alla preziosa e proficua collaborazione del Polo Liceale “Guerrisi – Gerace” di Cittanova guidato dalla Dirigente prof.ssa Clelia Bruzzì e dalla Delegata alla Biblioteca prof.ssa Simona Giovinazzo, e della Parrocchia Arcipretura di San Girolamo, del Parroco don Letterio Festa e dell’Associazione “San Girolamo Patrono di Cittanova” guidata dal Presidente prof. Giuseppe Corica.

«Approviamo un progetto lungimirante e di grande qualità – ha spiegato la Vicesindaca con delega alla Cultura avv. Rita Morano – e raccogliamo i frutti di un lavoro che parte da lontano e che ha tenuto conto di una visione strategica per lo sviluppo delle politiche culturali, sociali, formative e promozionali sul territorio. Concetti quale rete, partecipazione, valorizzazione e dialogo hanno guidato l’iter di istituzione del Polo. Questo è un punto di partenza a cui bisogna dare energie e risorse per raggiungere gli orizzonti prefissati, a partire dalla collaborazione con il territorio e dall’apertura a nuove forme di partecipazione attiva».

Soddisfazione per l’istituzione del Polo Bibliotecario Cittanovese è stata espressa dal Sindaco avv. Domenico Antico. «Rivolgiamo un ringraziamento al Polo Liceale “Guerrisi – Gerace” di Cittanova guidato dalla Dirigente prof.ssa Clelia Bruzzì, alla Parrocchia Arcipretura di San Girolamo, al Parroco don Letterio Festa e all’Associazione “San Girolamo Patrono di Cittanova” guidata dal Presidente prof. Giuseppe Corica – ha affermato –. Dalla collaborazione tra questi soggetti nasce un laboratorio qualificato e dinamico che mira a potenziare in modo significativo il sistema dei servizi culturali per il paese e l’intero territorio. Questo percorso, partecipato e aperto a future nuove collaborazioni, nasce con obiettivi ambiziosi e intende agire concretamente sia sulla costruzione della proposta socioculturale per la Comunità, sia sulle formule per la promozione e la gestione delle politiche culturali comunali e territoriali davvero efficaci e sostenibili».