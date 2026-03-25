Cittanova, il Pd sui giardini pubblici, “Uno scempio imperdonabile”

I lavori di riqualificazione, valorizzazione e tutela del patrimonio botanico e culturale della Villa Comunale – Monumento Nazionale di straordinario valore storico e culturale, che da sempre identifica la nostra cittadina – presentano gravi criticità amministrative, tecniche e gestionali che non possono essere ignorate e che richiedono esaustivi chiarimenti, ad oggi sostanzialmente negati.

Considerato che tali danni erano per buona parte conoscibili e conosciuti prima che l’opera venisse collaudata, sarebbe stato doveroso e corretto interrompere le operazioni di collaudo per obbligare l’impresa, com’era suo dovere, a eseguire l’opera a regola d’arte.

La verità è che il sindaco e gli amministratori comunali hanno commesso una serie di imperdonabili errori difficilmente sanabili:

Affidamento dei lavori attraverso il criterio del massimo ribasso;

Inadeguata e opaca gestione della Direzione dei lavori;

Esecuzione delle prestazioni lavorative in assenza delle necessarie qualificazioni specialistiche;

Assenza di controlli rigorosi sui cantieri di lavoro;

440 mila euro non utilizzati e che sarebbero serviti per opere migliorative, restituiti invece al Ministero;

Gravi criticità nelle procedure del Collaudo tecnico-amministrativo.

Tuttavia, ancora non contenti degli irreparabili danni già provocati, gli amministratori continuano imperterriti ad inventarsi e partorire scelte e azioni scriteriate che denotano ancora una volta incompetenza e pressappochismo.

L’intera comunità cittanovese e non solo sta assistendo difatti incredula ai lavori attualmente in corso nei giardini comunali, trasformati da straordinario e storico biglietto da visita in un lunare scenario buono a prestarsi ai più diversi e creativi sbeffeggi.

Per tali ragioni e preoccupati per tale andazzo, chiediamo pubblicamente al sindaco, che ha anche la delega alla villa comunale,