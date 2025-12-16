Cittanova, il duro attacco di “Per Cittanova Cannatà Sindaco” alla maggioranza comunale, “La solita arroganza in sfregio all’agire democratico”

Nel Consiglio Comunale del 15/12/2025 l’attuale maggioranza ha tentato di commettere un grosso ed illegittimo misfatto amministrativo, forse anche illegale: ha portato in aula, con poche ore di anticipo, senza dare ai consiglieri comunali la possibilità di informarsi degli atti da discutere, nonostante la Legge preveda che il tempo minimo, in condizioni di estrema urgenza, sia di 24 ore almeno, un punto all’ordine del giorno che riguardava l’adesione ad un Consorzio pubblico-privato, senza alcun gravame d’ urgenza, anzi fermo da più di un anno e mezzo in qualche cassetto.

Il fatto sconcertante e che invita ognuno ad una seria riflessione oltre che ad un grosso impegno per evitare altri possibili futuri “colpi di mano” è l’atteggiamento del Sindaco e della Sua maggioranza quando i consiglieri di opposizione hanno rilevato la illegittimità e nullità del punto all’ordine del giorno per come presentato, cioè la loro risposta: intanto lo approviamo e poi, se qualcuno farà ricorso al TAR, lo annulleremo!

E’ grave che chi deve salvaguardare la Legalità provi ad aggirarla od infrangerla, a meno che “qualcuno non faccia ricorso”!

Viene, perciò, da pensare che la delibera sugli orari di apertura delle strutture sportive fatta dalla Giunta comunale e poi annullata in autotutela dalla stessa giunta perché qualcuno aveva fatto ricorso al TAR, sia stata fatta con lo stesso principio che è agli antipodi della legittimità e della legalità: questa maggioranza amministrativa fa quello che vuole, a meno che qualcuno non faccia ricorso!

Non è una prassi costruttiva né democratica, anzi è l’esatto opposto, pericoloso ed inquietante. Lo stesso principio che potrebbe portare qualcuno a commettere abusi di altra natura, anche edilizi: tanto se nessuno farà ricorso sarà come se nessuno avesse commesso alcun illecito!

Chiunque, personaggio pubblico o privato che sia, a maggior ragione se personaggio pubblico, deve improntare il suo comportamento al pieno rispetto della Legge, senza cedere alla tentazione di infrangere la Legge, ancor di più quando di questa Legge ne è a piena conoscenza!

La vera scuola non è fatta da logorroici insegnanti ma da attenti testimoni. Oggi a Cittanova taluni hanno dimostrato e vorrebbero continuare a dimostrare di “saper predicare bene ma di razzolare male”!

Il nostro impegno a difesa della Legalità e della Giustizia è stato, è e sarà sempre presente: nell’interesse di tutti i cittanovesi, nessuno escluso!