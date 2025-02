Cittanova, i Re Gitani incantano il pubblico del Teatro “Gentile”

Il terzo evento internazionale offerto dal cartellone della XXI Stagione Teatrale di Cittanova organizzata dall’Associazione Kalomena ha fatto registrare un nuovo grande successo, mantenendo tutte le aspettative della vigilia. Dai trionfi negli Stati Uniti, ai successi ottenuti in Europa, sono arrivati al Teatro Gentile, per l’unica tappa italiana del loro tour, I Re Gitani della Commedia con “OLE’! THE SHOW”, spettacolo pluripremiato in tutto il mondo.

Il felicissimo approdo in Calabria del Trio ha fatto vivere al pubblico in sala uno spettacolo spumeggiante, coinvolgente e travolgente, che ha parlato di flamenco ma in modo assolutamente originale, comico e quasi dissacrante, con un coraggio e un’arguzia tali da rendere il tutto straordinariamente avvincente.

Durante la performance flamenca di musica, con un costante coinvolgimento degli spettatori, ecco Morocco il “guastatore” che, con goffaggine intelligentemente studiata, interrompe i numeri musicali, ridicolizza il “machismo” esasperato del flamenco e trova mille modi per smitizzare la rigorosa espressività dei compagni soprattutto nelle interpretazioni alla chitarra classica. Sospeso tra la figura del clown e quella dell‘intrattenitore un po‘ maldestro, il leader del gruppo ha saputo imporre i suoi ritmi e le sue invenzioni, moltiplicando i momenti di divertimento sempre più esilaranti e coinvolgenti.

Un trio di personaggi eccentrici che ha saputo colpire immediatamente il pubblico suonando magistralmente come Paco de Lucia, cantando come Pavarotti e rumbando come i Gipsy Kings.

Il Trio ha saputo sorprendere e ipnotizzare un divertito pubblico con maestria musicale e una comicità visiva esilarante: girando, capovolgendo e facendo volare le loro chitarre flamenco mentre fanno scoppiare palline da ping e pong e rompere uova piene di coriandoli nelle mani di spettatori diventati complici intrattenitori e protagonisti della serata.

I Re Gitani hanno presentato uno spettacolo in cui hanno felicemente combinato il romanticismo circense ai toni fiammeggianti del cabaret e all’informalità della commedia classica.

Lo spettacolo originale “Ole!” ha debuttato al Mime Festival di Londra nel 1990 e successivamente al Fringe Festival di Edimburgo nel 1991, ricevendo non uno, ma due premi per la performance.

Nel 1996, Paul ha collaborato con Guillermo De Endaya e Marcial Heredia. Questa versione dello spettacolo ha estasiato il pubblico fino ad oggi ed è diventata un cult internazionale in tutto il mondo.

Trasmesso in tutto il mondo per i due decenni successivi “Ole!”, il trio si è esibito in TV, teatri, eventi e festival.

“Ole!” ha oltre 9 milioni di visite sul video Youtube del programma televisivo di Patrick Sebastien “Cabaret Du Monde”.

Ha anche vinto numerosi premi in vari festival teatrali, tra cui Cannes Performance Du Acteur, Charlie Du Rivel in Italia, Moers Comedy in Germania, Daidogei World Cup in Giappone e Moscow Idol Festival.

Il Progetto della Rassegna ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cittanova e il sostegno della BCC-Banca della Calabria Ulteriore e del Bar-Pasticceria “Le Chicche” di Taverna.