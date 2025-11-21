Cittanova, consegnati i contributi per il progetto Fondi Comuni Marginali

È avvenuta questa mattina, all’interno della Casa comunale, la consegna simbolica degli assegni per il progetto Fondi Comuni Marginali annualità 2021. A ricevere le risorse gli imprenditori Stefania Cannatà per l’avvio di una pasticceria; Massimo Cannatà per la realizzazione di un punto di ristorazione con somministrazione; Giuseppe Politanò per la vendita di fuochi pirotecnici e articoli per eventi.

Presenti alla cerimonia, insieme al Sindaco avv. Domenico Antico e ai beneficiari dei contributi, anche il Vicesindaco avv. Rita Morano, l’agente di Polizia Locale Salvatore Ielasi, la Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Caterina Liberatore.

«Questo è un giorno importante per l’intera Comunità di Cittanova – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico a margine dell’evento -. Credo sia la prima volta che l’Ente eroga, attraverso progetti di questo tipo, contributi a sostegno delle attività imprenditoriali e commerciali locali. Un augurio sincero a Stefania, Massimo e Giuseppe per l’avvio delle loro nuove attività e un ringraziamento al già Responsabile del Servizio Vigilanza Salvatore Ielasi per il supporto prezioso e alla Responsabile del Settore Tributi Caterina Liberatore il cui lavoro si è rivelato decisivo al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto». Le risorse stanziate riguardano il progetto Fondi Comuni Marginali annualità 2021. Il Comune è al lavoro per l’avvio della procedura relativa all’annualità successiva.