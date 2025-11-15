Cisl Calabria: “Segnali positivi da consolidare. Ora serve più lavoro di qualità e attrazione di investimenti in settori strategici”
Nov 15, 2025 - redazione
«La CISL Calabria – attraverso una nota del
Segretario Generale Giuseppe Lavia – ha voluto esprimere un primo
commento sui dati forniti dalla Banca d’Italia.
Le stime basate sull’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) della
Banca d’Italia parlano di una Calabria in crescita costante.
Per la CISL i dati del Rapporto Banca d’Italia sull’economia Calabrese offrono
segnali positivi da consolidare.
Tra questi, va sicuramente sottolineato il dato sulla crescita del PIL che risulta
essere incrementato dell’1,3% per un aumento superiore a quello della media
nazionale ma anche del Mezzogiorno.
Altro elemento importante è il +5% della crescita occupazionale, anche in
questo caso il ritmo è superiore a quello italiano e meridionale. Situazione in
miglioramento, dunque, sostenuta anche da una sensibile riduzione della
disoccupazione.
L’attività nelle costruzioni, poi, è rimasta particolarmente elevata, sostenuta
principalmente dal comparto delle opere pubbliche, grazie anche
all’avanzamento degli interventi connessi al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Si conferma, anche, la crescita delle esportazioni, sostenuta dal reparto agroalimentare. Occorre, ora, evitare che i dazi USA possano produrre effetti
negativi.
Tra gli elementi di criticità, restano il peso dei contratti a tempo determinato e
l’aumento dei divari di genere nei tassi di occupazione con più uomini assunti
rispetto alle donne. Altro elemento negativo è rappresentato dai consumi ancora
deboli.
Gli obiettivi strategici da porsi sono diversi: migliorare la qualità del lavoro,
irrobustire la componente a tempo indeterminato delle assunzioni, aumentare il
peso dell’industria che vale solo il 6% dell’occupazione, attraendo investimenti
e valorizzando le opportunità della Zes, integrando le agevolazioni nazionali
con le misure regionali a sostegno dei settori produttivi strategici.
Di fronte ai significativi investimenti pubblici attesi urge, lo abbiamo chiesto
unitariamente al Presidente Occhiuto, un Piano straordinario di formazione
delle competenze che servono alle imprese.
CALABRIA Unione Sindacale Regionale
Via Ninfa Giusti Nicotera, 19 – 88046 Lamezia Terme (Cz)
T. +39 0968 51621 – 2 F +39 0968 411160 Aderente alla CES e alla Confederazione
www.cislcalabria.it info@cislcalabria.it Internazionale dei Sindacati
Incrociando i dati con il Rendiconto Sociale Inps 2024, possiamo dire che in
Calabria bisogna intervenire con azioni decise in modo da ridurre la percentuale
record del 43% di part time, molto del quale involontario, con incentivi alla
trasformazione dei part time in full in f.t. Un modo concreto per elevare i redditi
disponibili e promuovere lavoro di qualità.
Un effetto, la crescita del Pil, riconducibile anche agli investimenti sul PNRR,
rispetto alla quale la Calabria è in linea con la media italiana sull’avanzamento
della spesa.
Occorre imprimere una ulteriore, decisa, accelerazione sugli investimenti
PNRR per rispettare le scadenze imminenti e superare le criticità».