Cisl Calabria: “Segnali positivi da consolidare. Ora serve più lavoro di qualità e attrazione di investimenti in settori strategici”

«La CISL Calabria – attraverso una nota del

Segretario Generale Giuseppe Lavia – ha voluto esprimere un primo

commento sui dati forniti dalla Banca d’Italia.

Le stime basate sull’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) della

Banca d’Italia parlano di una Calabria in crescita costante.

Per la CISL i dati del Rapporto Banca d’Italia sull’economia Calabrese offrono

segnali positivi da consolidare.

Tra questi, va sicuramente sottolineato il dato sulla crescita del PIL che risulta

essere incrementato dell’1,3% per un aumento superiore a quello della media

nazionale ma anche del Mezzogiorno.

Altro elemento importante è il +5% della crescita occupazionale, anche in

questo caso il ritmo è superiore a quello italiano e meridionale. Situazione in

miglioramento, dunque, sostenuta anche da una sensibile riduzione della

disoccupazione.

L’attività nelle costruzioni, poi, è rimasta particolarmente elevata, sostenuta

principalmente dal comparto delle opere pubbliche, grazie anche

all’avanzamento degli interventi connessi al Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR).

Si conferma, anche, la crescita delle esportazioni, sostenuta dal reparto agroalimentare. Occorre, ora, evitare che i dazi USA possano produrre effetti

negativi.

Tra gli elementi di criticità, restano il peso dei contratti a tempo determinato e

l’aumento dei divari di genere nei tassi di occupazione con più uomini assunti

rispetto alle donne. Altro elemento negativo è rappresentato dai consumi ancora

deboli.

Gli obiettivi strategici da porsi sono diversi: migliorare la qualità del lavoro,

irrobustire la componente a tempo indeterminato delle assunzioni, aumentare il

peso dell’industria che vale solo il 6% dell’occupazione, attraendo investimenti

e valorizzando le opportunità della Zes, integrando le agevolazioni nazionali

con le misure regionali a sostegno dei settori produttivi strategici.

Di fronte ai significativi investimenti pubblici attesi urge, lo abbiamo chiesto

unitariamente al Presidente Occhiuto, un Piano straordinario di formazione

delle competenze che servono alle imprese.

Incrociando i dati con il Rendiconto Sociale Inps 2024, possiamo dire che in

Calabria bisogna intervenire con azioni decise in modo da ridurre la percentuale

record del 43% di part time, molto del quale involontario, con incentivi alla

trasformazione dei part time in full in f.t. Un modo concreto per elevare i redditi

disponibili e promuovere lavoro di qualità.

Un effetto, la crescita del Pil, riconducibile anche agli investimenti sul PNRR,

rispetto alla quale la Calabria è in linea con la media italiana sull’avanzamento

della spesa.

Occorre imprimere una ulteriore, decisa, accelerazione sugli investimenti

PNRR per rispettare le scadenze imminenti e superare le criticità».