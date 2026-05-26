Cirò Marina, Maria Grazia Panebianco è il sindaco della città

A Cirò Marina si è concluso il voto amministrativo che ha decretato il nuovo sindaco della città e la composizione del consiglio comunale.

A ottenere la carica di primo cittadino è Maria Grazia Panebianco, che ha raccolto 3.739 voti, pari al 46,82% delle preferenze. La sua lista civica “Per Cirò Marina” si afferma come la più votata e conquista 11 seggi in consiglio comunale, assicurandosi una maggioranza solida.

Al secondo posto si è classificato Giuseppe Dell’Aquila, con 2.210 voti, pari a circa il 27,67%. La sua lista ottiene 2 seggi, risultando seconda forza politica della competizione elettorale.

Terzo posto per Nicodemo Parrilla, che ha raccolto circa 2.037 voti, pari a circa il 25,51%, con la lista “Radice Futuro” che ottiene 1 seggio in consiglio comunale.

Il risultato definisce dunque un quadro politico in cui la lista vincente si assicura una maggioranza netta, mentre le altre due forze restano minoritarie ma comunque rappresentate nell’assemblea cittadina.

A Cirò Marina si apre ora la fase post-elettorale, con l’avvio della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco eletto e la definizione delle prime linee programmatiche per il mandato.