Cinquefrondi, Consiglio comunale tra bilancio di fine mandato, innovazione e solidarietà al popolo cubano

Si è svolta ieri sera la seduta del Consiglio comunale di Cinquefrondi, un appuntamento denso di contenuti politici e amministrativi, segnato da un forte clima istituzionale e da momenti di riflessione condivisa in vista della conclusione del mandato.

In apertura, il Presidente del Consiglio ha annunciato l’introduzione di nuove dotazioni tecnologiche per l’aula consiliare, destinate a migliorare la trasparenza e l’efficienza dei lavori. Il sistema, ancora in fase di piena attivazione, consentirà la registrazione delle sedute, la partecipazione da remoto dei consiglieri e, a breve, anche il voto digitale tramite dispositivi elettronici.

Particolarmente significativo l’intervento del Sindaco, che ha definito quello di ieri come “l’ultimo Consiglio comunale dal punto di vista politico” del mandato. Nel suo discorso ha tracciato un bilancio dei cinque anni e mezzo di amministrazione, ricordando le principali sfide affrontate: dalla gestione dell’emergenza Covid alla stabilizzazione dei lavoratori precari (LSU/LPU e tirocinanti), fino al piano di riequilibrio finanziario che ha evitato il dissesto dell’Ente. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento all’intero Consiglio, sottolineando il ruolo dell’aula come “unico luogo di confronto democratico”, evidenziando l’impegno sia della maggioranza che della minoranza. Un passaggio che ha trovato riscontro negli interventi dei consiglieri, che hanno ribadito il valore del confronto istituzionale e della partecipazione attiva alla vita politica, anche da posizioni diverse.

Nel corso della seduta sono stati approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno. Tra questi, il progetto di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, per un importo complessivo di oltre 650 mila euro, che prevede la sostituzione di circa 550 punti luce e l’introduzione di soluzioni innovative, come attraversamenti pedonali intelligenti. L’intervento consentirà una riduzione dei consumi energetici e un progressivo ritorno economico per il Comune.

Via libera anche al regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, che permetterà ai cittadini di regolarizzare le proprie posizioni senza sanzioni e interessi, attraverso forme di rateizzazione. Una misura definita dall’amministrazione come un sostegno concreto alle famiglie, in un contesto economico complesso, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Approvato inoltre il piano di lottizzazione in area commerciale (zona D2), che prevede l’insediamento di nuove attività imprenditoriali. Un segnale, secondo quanto emerso in aula, della crescente capacità del territorio di attrarre investimenti e opportunità di sviluppo.

La seduta si è conclusa con l’approvazione unanime di un ordine del giorno di solidarietà internazionale in favore del popolo cubano, con cui il Consiglio ha espresso preoccupazione per la situazione umanitaria legata all’embargo e ha ribadito i valori della pace e della cooperazione tra i popoli. Su questo punto il Sindaco ha fatto un intervento forte, carico di passione ed emozione.

Il Consiglio comunale si è chiuso in un clima di condivisione istituzionale, con ringraziamenti rivolti anche alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito all’attività amministrativa.

La seduta è stata tolta alle ore 20.15.