Cinquefrondi, Conia commenta il report “Senza filtri” della XVI edizione dell’Atlante dell’Infanzia (a rischio)

Nov 20, 2025 - redazione

Come ogni anno, in occasione del 20 novembre, Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Save the children,  l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, pubblica un report quest’anno dal titolo  “Senza filtri” della  XVI edizione dell’Atlante dell’Infanzia (a rischio) – spiega Michele Conìa avvocato, sindaco di Cinquefrondi ( RC), e consigliere metropolitano della città metropolitana di Reggio Calabria, delegato ai Beni Confiscati, Periferie, Politiche giovanili e Immigrazione e Politiche di pace.  Le proiezioni sono tutt’altro che incoraggianti. É una fotografia  complessa che anno dopo anno accende i riflettori su una generazione di un’età  fragile e vulnerabile e  suggerisce riflessioni a diversi livelli, dalla politica alle istituzioni scolastiche, dalle associazioni  ai presidi sanitari. Diversi gli ambiti analizzati:   il contesto familiare e sociale  in cui si cresce, le relazioni che si sperimentano, l’uso delle tecnologie, i percorsi di istruzione, la salute mentale, le relazioni digitali , l’ accesso alla cultura. Se nel 1983 gli adolescenti erano oltre 6 milioni corrispondente all’11.6% della popolazione,  oggi i ragazzi e le ragazze nella fascia d’età tra i 13 e i 19 anni sono scesi a 4 milioni, cioè 1 su 15 mentre gli over 65 sono 1 su 4. Nella nostra  regione – continua il sindaco illustrandoci il report-  gli adolescenti rappresentano il 6,9% della popolazione, in linea con la media nazionale, mentre le famiglie con un solo figlio sono il 24,7% del totale.  In Calabria legge libri solo il 35,3% degli adolescenti, contro il 53,8%  della media nazionale; un giovane su tre non pratica sport  corrispondente  al 35,1%  valore negativo  più alto d’Italia, e poco più di un terzo ha visitato mostre o musei nell’ultimo anno (37,9% contro il 50,1% nazionale); i siti archeologici sono visitati dal 27,8% degli adolescenti calabresi a fronte del 40,2% dei dati  nazionali. La dispersione scolastica raggiunge l’11,6%  rispetto alla media dell’8,7% e il tasso di abbandono scolastico è pari al 10,8%.  Un’altra criticità  è rappresentata  dalla salute mentale: la Calabria – riferisce indignato il Primo cittadino-   registra il non invidiabile primato di ultima in classifica tra le regioni italiane  insieme a Valle d’Aosta, Umbria e Molise prive di posti letto in reparto di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, elemento che incide sull’accesso tempestivo ai servizi. Le conseguenze sono immediate: ricoveri fuori regione o in reparti per adulti, famiglie lasciate sole, diagnosi tardive, percorsi assistenziali difficili. La denatalità e la  diminuzione progressiva della popolazione sta portando alla chiusura di molte scuole, all’accorpamento degli  istituti anche lontani  e alla creazione di pluriclassi. Dalla ricerca emerge che i giovani sono sempre più online e con pochi strumenti per difendersi dalle insidie del web che non sanno usare in modo critico.   Dilaganti risultano anche i  fenomeni del phubbing , ossia guardare il cellulare mentre si è con amici o familiari  e del  ghosting che consiste  spezzare  relazioni senza spiegazioni. Le disuguaglianze economiche, educative e sociali si fanno più pesanti in questa fase cruciale della crescita, rischiando di compromettere il futuro. È necessario colmare questi divari e garantire a tutte le adolescenti e a tutti gli adolescenti l’opportunità di studiare, fare sport, frequentare luoghi di svago e di cultura. Proprio in quest’ottica ho cercato di tracciare il mio mandato-chiarisce il sindaco. Contro la povertà educativa, l’isolamento e forme di marginalità sociale, per abbattere la dispersione e incoraggiare i nostri giovani a non andare via, ho tradotto il mio agire di sindaco in una spinta verso l’inclusione e l’uscita da percorsi di marginalità sociali con interventi concreti: inaugurazione del nuovo Liceo Musicale e Coreutico “Rechichi” punto di riferimento per tutti gli studenti e le studentesse della Piana, prossima apertura della  Scuola di Alta Specializzazione Tecnica- ITS Academy che avrà la sua sede nell’ex Comunità montana,  ristrutturazione della Casa della Cultura  che ospiterà l’archivio storico fotografico della famiglia Tropeano, il fondo musicale  “Carlo Creazzo” e il  fondo storico “Pasquale Creazzo” tra i più corposi e  pregevoli del Meridione;  la Biblioteca  comunale per i bambini e per le  bambine  realizzata a proprie spese dal sindaco e dai consiglieri;  il trasporto scolastico gratuito  e mensa gratuita per famiglie meno abbienti;  il Consiglio comunale dei ragazzi; il progetto di educazione alla legalità “Da Cinquefrondi a Cinisi”. E ancora  laboratori di pittura, di fumetto, di filosofia, di musica organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “Viviamo Cinquefrondi” e  il Servizio civile. Le famiglie, i bambini, le bambine  e gli adolescenti possono usufruire di spazi urbani completamente  rigenerati tra cui il parco con i nuovi  giochi  della villa comunale, il Parco “Impastato” e il Parco “Rodari”, luoghi di aggregazione preferiti e frequentati  anche da persone dei paesi viciniori. La tensostruttura polivalente, il Palazzetto dello Sport e la costruzione del nuovo stadio rappresentano un punto di riferimento per la pratica sportiva, l’aggregazione giovanile e l’organizzazione di eventi.  In un territorio già fragile economicamente – conclude il sindaco- la mia azione è stata e sarà sempre orientata  a fare di Cinquefrondi  una comunità educante,   inclusiva e partecipativa  capace di accogliere, ascoltare e orientare le nuove generazioni  che sono il nostro futuro ma soprattutto il nostro presente.

