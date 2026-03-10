Cinque TIS superano la prova abilitativa e diventano dipendenti del Comune di Caulonia

L’Amministrazione comunale di Caulonia comunica con soddisfazione che cinque Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) hanno ufficialmente superato la prova abilitativa prevista, acquisendo così a tutti gli effetti lo status di dipendenti dell’Ente.

Si tratta di un risultato significativo, che conferma la volontà dell’Amministrazione di valorizzare il lavoro svolto negli anni dai tirocinanti e di dare continuità ai percorsi di stabilizzazione già avviati.

Resta in sospeso la posizione di altri due TIS, per i quali sono in corso verifiche legate ad aspetti amministrativi. L’Amministrazione sta lavorando per risolvere tali questioni nel più breve tempo possibile, così da completare l’intero percorso.

«Siamo particolarmente felici di poter annunciare questo risultato, che rappresenta un passo importante sia per i lavoratori coinvolti sia per il nostro Comune» – dichiara il Sindaco Francesco Cagliuso. «L’impegno assunto dall’Amministrazione è stato mantenuto: avevamo promesso di portare avanti il percorso di stabilizzazione e oggi possiamo dire di aver raggiunto un traguardo concreto e significativo».

Il Sindaco aggiunge: «Così come avvenuto per altre stabilizzazioni, ad esempio nell’ambito dei servizi dell’Ambito Territoriale, anche in questo caso raccogliamo i frutti di un lavoro costante, serio e orientato alla valorizzazione delle persone. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di rafforzare la macchina amministrativa e garantire servizi sempre più efficienti alla nostra comunità».