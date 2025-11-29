Cina, revisione etica dei brevetti sull’IA verrà rafforzata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina rafforzerà l’esame etico per l’intelligenza artificiale (IA) nel processo di revisione dei brevetti, affinchè la tecnologia IA sia conforme alle leggi, alla moralità sociale e agli interessi pubblici, ha dichiarato venerdì il principale ente regolatore del Paese per la proprietà intellettuale.

In una conferenza stampa tenuta dalla China National Intellectual Property Administration (CNIPA), il funzionario senior della CNIPA Jiang Tong ha affermato che le linee guida di revisione dei brevetti recentemente riviste, e che entreranno in vigore l’1 gennaio 2026, hanno istituito per la prima volta una sezione dedicata all’IA e ai big data.

La sezione stabilisce che l’implementazione di soluzioni tecniche relative all’IA, come la raccolta dei dati e la definizione delle regole, deve rispettare i requisiti legali, l’etica sociale e gli interessi pubblici, ha aggiunto Jiang.

Essa specifica, inoltre, i requisiti per la redazione delle descrizioni in scenari quali la costruzione e l’addestramento dei modelli e perfeziona i criteri per determinare un’adeguata divulgazione, affrontando i potenziali problemi di divulgazione insufficiente delle soluzioni tecniche che potrebbero derivare dalla natura black box dei modelli di IA.

Durante la conferenza stampa, un altro funzionario senior della CNIPA, Liang Xinxin, ha affermato che il piano di sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo del 15esimo Piano Quinquennale (2026-2030) approfondirà continuamente la cooperazione e gli scambi internazionali.

Inoltre, ha aggiunto che il piano trasmetterà l’impegno incrollabile della Cina a proteggere i diritti di proprietà intellettuale sia delle imprese nazionali sia di quelle straniere, favorirà un ambiente commerciale favorevole a tutti i tipi di imprese e promuoverà la doppia circolazione dei mercati nazionali e internazionali.

